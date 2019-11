Helicóptero com Evo Morales faz pouso de emergência logo após decolagem

Tamanho do texto

El Deber/Reprodução Helicóptero presidencial

Um helicóptero da Força Aérea Boliviana (FAB) que levava o presidente Evo Morales teve uma pane ao decolar ontem na comunidade de Colquíri, em La Paz, e fez um pouco de emergência em seguida. O jornal boliviano El Deber diz que teria ocorrido um problema no rotor de cauda. Ninguém ficou ferido e Evo saiu ileso da aeronave, diz o jornal, que também reproduziu um vídeo que circula nas redes sociais (veja aqui) em que o helicóptero prefixo FAB-007 aparece cercado de pessoas e um homem diz que o aparelho teria batido em uma estrutura metálica ao decolar, informação não confirmada pelas fontes oficiais. No Twitter Evo afirmou que o incidente será investigado, afirmou que está bem e agradeceu as mensagens de solidariedade.

Herman@s, hoy, luego de inaugurar el camino en Colquiri, tuvimos un incidente con el helicóptero que será debidamente investigado.

Gracias a Dios, la Pachamama y nuestros achachilas nos encontramos bien y nadie resultó lastimado. Agradecemos las numerosas muestras de solidaridad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 4, 2019

