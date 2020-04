Governo de MS mantém aulas suspensas na rede estadual até o início de maio

SED MS Divulgação Escolas estaduais como a do Jardim Anache, em Campo Grande, continuarão com aulas presenciais suspensas

A suspensão das aulas presenciais nas 352 escolas da Rede Estadual de Ensino nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul como prevenção à pandemia de coronavírus, iniciada na segunda-feira da semana passada, dia 23 de março, vai continuar durante todo este mês de abril até o dia 3 de maio, anunciou hoje o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). O governo informa que as escolas continuarão com ensino a distância para não paralisar o calendário escolar por meio das "Aulas Remotas Vinculantes" aos 210 mil alunos da rede. Para isso, a principal ferramenta usada é a Plataforma Protagonismo Digital, lançada pela Secretaria de Estado de Educação (SED) em 2017, que permite criar ambientes que simulam uma sala de aula on-line, receber feedback dos estudantes e monitorar as ações, mesmo à distância. No Twitter, o governador Azambuja sugeriu que as redes públicas municipais e instituições privadas "sigam a mesma medida".

