Governo de MS enviará hidroxicloquina aos 79 municípios, mas não recomenda o uso

Reprodução de vídeo Geraldo Resende: 'Quem quiser usar a cloroquina, está à disposição, mas não vamos fazer um protocolo pela SES'

O Governo de Mato Grosso do Sul comprou um estoque de 119 mil comprimidos de hidroxicloroquina que serão distribuídos às secretarias de saúde dos 79 municípios do estado, para que repassem aos hospitais que atendem casos de Covid-19, anunciou hoje o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende. Ele explicou, entretanto, que assim como os 16 mil comprimidos de cloroquina recebidos do Ministério da Saúde e enviados aos municípios, o governo colocará o medicamento à disposição dos médicos que queiram prescrever a pacientes que aceitem seu uso, mas frisou que a Secretaria Estadual de Saúde (SES) seguirá sem fazer um protocolo indicando o remédio, por não ter eficácia contra a doença comprovada pela ciência. "Estamos repetindo que aqueles que queiram usar a cloroquina como a hidroxicloroquina, que estão à disposição. Só não vamos fazer, pela SES, um protocolo, porque as sociedades médicas do mundo todo mostram que não há evidências científicas da sua eficácia. Mas como é hoje um medicamento que foi muito politizado, estamos colocando à disposição pra não entrar em qualquer tipo de guerra política acerca desse medicamento" declarou.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG