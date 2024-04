Gerson diz que a polarização não pode comprometer parcerias de MS com a União

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Wagner Guimarães/Alems Claro: 'interesses do Estado acima de divergências'

O presidente da Assembleia Legislativa (Alems), Gerson Claro (PP), saiu em defesa de parcerias institucionais entre o Governo de Mato Grosso do Sul e a União, independente das diferenças ideológicas e do último embate eleitoral na disputa presidencial. "Defendo uma postura republicana e democrática. A eleição acabou. Lula não é presidente da esquerda ou da direita. Ele é o presidente de todos os brasileiros. A polarização política não pode servir de pretexto para torcermos contra o Brasil", declarou na sessão de quinta (18), ao declarar voto em favor de moção do deputado Zeca do PT parabenizando o governo federal pelo anúncio da construção de 2 mil casas populares no Estado. "A eleição se esgota quando o resultado é homologado pela Justiça Eleitoral. Não tem sentido prolongar o embate eleitoral ao longo dos quatro anos. Participei do evento de lançamento das exportações de carne para a China com a participação do Lula, assim como prestigiei o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando esteve nos assentamentos Itamarati, em Ponta Porã, e Santa Mônica, em Terenos. Na condição de deputado, tenho que colocar os interesses da população do meu Estado acima de quaisquer divergências pontuais com quem está à frente do governo federal", emendou Claro.

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.