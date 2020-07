Forças Armadas repudiam declarações de Gilmar Mendes e acionam PGR

Reprodução de vídeo Em live com convidados, Gilmar Mendes (abaixo, à direita) acusou Exército de se associar a 'genocídio' na saúde

O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, em nota conjunta com os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, anunciou ontem que fará uma representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que durante uma live no sábado acusou o Exército de ter se associado a um "genocídio" durante a pandemia da Covid-19 no Brasil, em referência ao Ministério da Saúde que está desde maio sem titular, em plena pandemia, comandado por um grupo de militares liderados pelo ministro interino, general Eduardo Pazuello.



"Não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode até se dizer: a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção é preciso se fazer alguma coisa. Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara: o Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável. É preciso pôr fim a isso", disse Gilmar na live com convidados, entre eles o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (veja aqui o vídeo).



Na nota, os militares repudiam "veementemente a acusação" feita por Gilmar. "Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e sobretudo leviana. O ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a democracia" diz o texto assinado pelo ministro Azevedo e Silva; e pelos comandantes do Exército, general Edson Leal Pujol; da Marinha, almirante Ilques Barbosa Junior; e da Aeronáutica, brigadeiro Antonio Carlos Bermudez. Leia aqui a íntegra.

