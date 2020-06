Forças Armadas não aceitam tentativas de tomada de poder, diz Bolsonaro em nota

Valter Campanato/Agência Brasil Mourão e o ministro da Defesa assinam a nota junto com Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a decisão ministro do Supremo, Luiz Fux, sobre o papel da Forças Armadas (leia aqui) em nota assinada em conjunto com o vice Hamilton Mourão e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. No documento, eles afirmam que os militares "não aceitam tentativas de tomada de poder".



Leia a íntegra da nota:

"— Lembro à Nação Brasileira que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do Presidente da República, de acordo com o Art. 142/CF.



- As mesmas destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.



- As FFAA do Brasil não cumprem ordens absurdas, como p. ex. a tomada de Poder. Também não aceitam tentativas de tomada de Poder por outro Poder da República, ao arrepio das Leis, ou por conta de julgamentos políticos.



- Na liminar de hoje, o Sr. Min. Luiz Fux, do STF, bem reconhece o papel e a história das FFAA sempre ao lado da Democracia e da Liberdade.



- Presidente Jair Bolsonaro.



- Gen. Hamilton Mourão, Vice PR.



- Gen. Fernando Azevedo, MD."

