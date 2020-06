Filha de Olavo de Carvalho denunciou paradeiro de Queiroz em Atibaia

Imangens Instagram CNN Reprodução Bruno e Heloisa de Carvalho comemoraram com suco de laranja após publicarem em maio onde estava Queiroz

A filha de Olavo de Carvalho, "guru" dos bolsonaristas, foi uma das denunciantes do paradeiro de Fabrício Queiroz, preso ontem na Operação Anjo do Gaeco que investiga o esquema de "rachadinha" na Assembleia do Rio de Janeiro. Heloisa de Carvalho, de 55 anos, que não se dá bem com o pai, disse à CNN Brasil que desde o ano passado sabia que Queiroz estava em uma casa em Atibaia (SP) e no dia 20 do mês passado, ela e o amigo Bruno Maia, que foi candidato a deputado federal pelo PSOL nas últimas eleições, publicaram no Instagram uma foto da fachada da casa do advogado Frederick Wassef no Instagram informando quem estava no local. Ontem, após a prisão, ela e Bruno Maia foram em frente ao imóvel comemorar com suco de laranja e voltaram a postar foto na rede social. A CCN diz que a desavença de Heloisa e Olavo é antiga e lembra que em 2018 Olavo chegou a processá-la por causa de uma carta que ela publicou nas redes sociais o acusando de maus tratos contra ela e os irmãos. Leia mais aqui no site CNN.

