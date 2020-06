“Fake news” diz dono da Havan sobre ter recebido auxílio de R$ 600 do governo

Divulgação Luciano Hang: 'Eu com auxílio emergencial e o Bolsonaro filiado no PT, isso sim é uma Fake News'

O vazamento de informações pessoais de Jair Bolsonaro e de aliados pelo grupo de hackers Anonymous revelou que o dono da Havan, Luciano Hang, estaria entre as pessoas cujo CPF foi usado para receber o auxílio emergencial do governo de R$ 600 durante a pandemia da Covid. Em nota, o empresário pediu que a Polícia Federal investigue a divulgação de informações pessoais e o suposto cadastro indevido de seu nome no site do auxílio a trabalhadores informais. Embora o benefício seja pago pela Caixa, cabe à Dataprev e ao Ministério da Cidadania checar a lista de beneficiários. No Twitter, Hang disse hoje que entrou na página do benefício e que seu nome constaria como "em avaliação". Frisou que os hackers também citaram Bolsonaro como "filiado ao PT" e escreveu: "Isso sim é uma Fake News, você não acha?"

Informações pessoais minhas foram divulgadas ontem nas redes e hoje fiquei sabendo que solicitaram o auxílio emergencial. Entrei na página do benefício e consta como ‘em avaliação’. Eu com auxílio emergencial e o Bolsonaro filiado ao PT, isso sim é uma Fake News, você não acha? pic.twitter.com/r3kqGYm1W9 — Luciano Hang (@luciano_hang) June 2, 2020

