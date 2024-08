Com situação climática extrema, MS registra incêndios florestais em todos os biomas

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Com situação climática extrema, os incêndios florestais, além do Pantanal, atingem outros biomas do Estado, o Cerrado e Mata Atlântica. A situação foi abordada hoje durante transmissão (veja o vídeo) do boletim semanal da Operação Pantanal 2024, com atualização de dados sobre o combate ao fogo. O intenso calor, aumenta o risco queimadas, com registros que chegam a 41°C em algumas regiões, além da baixa umidade relativa do ar em torno de 10% e rajadas de vento de 50 km/h, o que favorece a propagação do fogo. Além de manter o combate aos incêndios em várias regiões do Pantanal, o Corpo de Bombeiros também atuou ontem contra o fogo em vegetações de São Gabriel do Oeste, Costa Rica e Camapuã, no norte do Estado, e em Naviraí, ao sul. Na noite de ontem, em Brasília, os governadores Eduardo Riedel (MS) e de Estados da região Amazônica – Antônio Denarium (RR), Wilson Lima (AM), Gladson Cameli (AC) e Carlos Brandão (MA) – discutiram o assunto dos incêndios com ministros do governo federal, em Brasília.

FRENTE FRIA – Mesmo com a previsão da chegada de uma frente fria o alívio pode durar pouco. “Tem o avanço de uma frente fria que deve começar a chegar na região de Porto Murtinho ainda hoje. A partir de amanhã (23) até segunda-feira (26), a frente fria favorece o aumento de nebulosidade e queda de temperatura, com chance de chuva maior para a região de Murtinho", disse o meteorologista Vinicius Sperling, do Centro de Monitoramento do Templo e do Clima (Cemtec-MS). Segundo ele, para Corumbá é prevista garoa fraca que vai melhorar a umidade do ar. "O risco de fogo também vai cair, de alto e muito alto, para moderado em algumas regiões. A influência da frente de fria deve durar uns quatro dias e, a partir da terça-feira, a gente já deve registrar temperaturas alta de novo". Mas, temos um indicativo que podemos não chegar aos 40°C, por exemplo, que nós tivemos esta semana”, afirmou Sperling. (Com Agência de Notícias MS)

