Com apoio da OAB-MS, deputados lançam frente parlamentar da advocacia

Fotos OAB-MS Representantes da OAB-MS participaram do lançamento da frente parlamentar em ato ontem na Câmara

O presidente da OAB-MS, Mansour Elias Karmouche, e os conselheiros federais da instituição, Ary Raghiant Neto, Luis Claudio (Bito) Pereira e Wander Medeiros, participaram em Brasília ontem do lançamento da Frente Parlamentar da Advocacia, em ato no salão verde da Câmara. Criada com apoio de 199 deputados, a frente coordenada por Fábio Trad (PSD-MS) e Luiz Flávio Gomes (PSB-SP) tem por objetivo apoiar temas relacionados à advocacia e o aperfeiçoamento da legislação ligada à carreira e às atribuições dos advogados. "A frente é criada em um momento em que a advocacia e o Brasil atravessam um período difícil, em que muitas vezes é incompreendida pelo seu papel, mas se sobressai como uma entidade que é base do estado democrático de direito", disse Karmouche.

