Cinco chapas disputam Reitoria da UFMS

UFMS Divulgação Eleições estão marcadas para o dia 17 de julho para escolha da lista tríplice a ser enviada ao MEC

Cinco chapas vão disputar a Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para a gestão 2020-2024, cuja lista tríplice será escolhida pela comunidade acadêmica no dia 17 de julho, havendo apenas um mês de campanha. Integrantes do grupo de esquerda pretendiam entrar na disputa com a professora Vera Penzo, mas decidiram não lançar candidatura, pois avaliam que não teriam chance de nomeação na atual gestão do Ministério da Educação (MEC), além de haver risco de intervenção. Por isso, optaram em se aliar em nomes de centro, conforme fontes informaram ao Blog. O presidente Jair Bolsonaro chegou a editar uma medida provisória na semana passada para que o ministro Abraham Weintraub pudesse escolher um reitor biônico em época de pandemia, mas acabou revogando a MP após o texto ser denvolvido pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (leia aqui). O prazo para as inscrições terminou ontem e agora há pouco as chapas foram homologadas pela comissão eleitoral, nesta sequência:



1) Elizabeth Bilange com Lucilene Machado vice;

2) Marcelo Turine, atual reitor, e Camila Itavo, atual vice-reitora;

3) Lincoln Oliveira com José Menoni vice;

4) Augustin Malzak com Marta Nunes vice;

5) Lídia Maria Ribas com Gunter Hans Filho vice.



Estão aptos a votar 1.374 professores, 1.808 técnico-administrativos e cerca de 25 mil estudantes de graduação e pós-graduação. Devido à pandemia, as eleições neste ano serão por meio de uma plataforma online administrada pela Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (Agetic).

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG