Campanha da OAB em ebulição no interior

Ilustração O fechamento de chapas faz o clima eleitoral ferver em colégios eleitorais do interior

A sexta-feira que inicia outubro amanheceu com forte movimentação nos bastidores da campanha eleitoral da OAB-MS para escolha de uma nova diretoria no mês que vem. Grandes colégios eleitorais do interior "estão em polvorosa" com o fechamento de chapas, já que para agradar uns não tem como não deixar outros insatisfeitos, já que não há espaço para todos. "Basicamente, estão fechando as portas para quem sempre esteve junto e abrindo para quem era adversário", resumiu um advogado na hora do café com colegas em uma confeitaria do interior. A semana que entra promete.

