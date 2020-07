Brasil terá gasolina melhor em agosto

Fernando Frazão/Agência Brasil Petrobras diz que nova gasolina será mais cara, mas deixará os veículos mais econômicos

A gasolina vendida no Brasil vai seguir novas especificações da Agência Nacional do Petróleo (ANP) a partir do dia 3 de agosto e deve se tornar mais eficaz para os motores, mais econômica e menos poluente. "A qualidade da gasolina vai aumentar em termos de octanagem e massa específica, o que significa um combustível mais eficiente e melhor proteção aos motores dos veículos", disse a diretora de refino e gás natural da Petrobras, Anelise Lara, em uma live da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) em junho. O preço do litro ainda não foi definido, mas ficará mais caro. Porém, conforme especialistas, essa diferença deverá ser compensada pelo consumo menor de combustível, que deve cair de 3 a 4%. As mudanças valem para todos os tipos de gasolina, da comum à premium, deixando a gasolina brasileira mais próxima da europeia. (Com G1 e UOL)

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG