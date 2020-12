Bolsonaro promete vetar venda de propriedades rurais para estrangeiros

Reprodução de vídeo Bolsonaro em live no Facebook: 'Não podemos permitir que o Brasil seja comprado'

O presidente Jair Bolsonaro prometeu vetar o projeto de lei que facilita compra, posse e arrendamento de propriedades rurais no Brasil por pessoas físicas ou empresas estrangeiras, caso seja aprovado pelo Congresso. Também rejeitada pelo PT e demais siglas de oposição, a proposta foi aprovada nesta semana no Senado (leia aqui) e seguiu para a Câmara. "Você acha justo vender terras aqui para estrangeiros? Se você vender terra para estrangeiro ele nunca mais vai revender para ninguém, vai ser território dele", disse o presidente na quinta-feira em sua live semanal nas redes sociais. "Não pode acontecer isso no Brasil. Passou no Senado. Vai para a Câmara, se a Câmara aprovar tem o veto meu. Aí o Congresso vai derrubar ou não o veto. Falta patriotismo para nós. Não podemos permitir que o Brasil seja comprado", acrescentou Bolsonaro.

- VENDA DE TERRAS P/ ESTRANGEIROS:



- O Projeto de Lei 2.963/2019, que avança no Senado, permite a venda de terras para estrangeiros.



- Eu já me decidi caso o PL seja aprovado no Congresso. E você, qual a sua opinião? pic.twitter.com/7uuHSd1ZHG — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 25, 2020

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG