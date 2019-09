Bolsonaro acusa a TV Globo de fazer “campanha massiva” contra o Brasil

TV Brasil Reprodução Bolsonaro acusou a 'a TV Globo fazer campanha massiva, antipatriótica e entreguista para o Brasil e para fora do Brasil'

Ao falar das queimadas na região Amazônica, durante a reunião com os governadores da região, Jair Bolsonaro afirmou "que não é isso tudo divulgado, em especial, pela TV Globo", e emendou: "A TV Globo faz um trabalho excepcional do outro lado, de fora do território nacional, contra nós aqui. Está nos unindo, despertando um sentimento patriótico, e cada vez mostrando que o Brasil tem tudo para dar certo". bolsonaro defendeu união na atual situação e disse que "o Brasil saiará muito maior do que entrou, em que pese a TV Globo fazer uma campanha massiva, antipatriótica e entreguista para o Brasil e para fora do Brasil" (Veja aqui no vídeo da TV Brasil). Depois, o presidente postou no Facebook matéria da TV Record sobre sua denúncia contra jornalistas da Globo, e escreveu: "Figurões da Globo embolsaram R$ milhões em palestras. Nas telas da TV ou jornais desinformavam e atacavam seus desafetos". Veja aqui o vídeo postado na rede social.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog