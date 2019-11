Autor de “Caneta Azul”, lavrador registra música após viralizar nas redes sociais

Fotos Reprodução O lavrador Manoel Gomes registrou a música e com a fama posou para foto com funcionários do cartório de Balsas

O lavrador Manoel Gomes, compositor e cantor de "Caneta Azul", que viralizou nas redes sociais, foi hoje a um cartório de Balsas, cidade no interior do Maranhão onde mora, acompanhado de um advogado, pedir o registro de direitos autorais da música e de outra de sua autoria chamada "Vou Deixar de Ser Besta", informa o site do jornal O Imparcial, de São Luís (MA). A música rendeu dezenas de "memes" e vários artistas como Rodrigo Faro, Wesley Safadão Simone (da dupla Simone & Simaria) e o humorista Tirulipa (filho do deputado Tiririca) reproduziram a "Caneta Azul" na internet. Veja alguns dos vídeos.