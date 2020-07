Vale a pena anunciar no Instagram?

Muitas vezes você precisa ter claro quais são suas metas e se o Instagram é realmente indicado para o seu negócio

Garanto que você já viu, alguma vez na sua vida, um anúncio ou post patrocinado no Instagram, informando que é possível ganhar muito dinheiro com as redes sociais. É algo simples, prático, dividido no passo a passo: basta seguir uma “fórmula”. Os ganhos prometidos nestes anúncios chegam a superar valores de 6, 7 e até 8 dígitos em um curto período. Chega a encher os olhos, não é?



Deixo claro que este artigo aqui não tem como missão contestar se tal método é ou não eficaz. Pelo contrário, se tem resultado, se gera lucro, é confiável.



O que eu proponho no texto de hoje é uma reflexão: você realmente conhece o seu negócio e faz sentido inseri-lo em uma rede tão concorrida?



Quando você pensa em Instagram, quais são as suas metas? Por onde começar?



Para te auxiliar a responder estas perguntas separei dois vídeos da minha série PRINCÍPIOS DO INSTAGRAM. É muito importante assistir os dois na sequência!



O Primeiro: Defina suas Metas

Neste vídeo eu compartilho como o Instagram orienta um usuário a iniciar a sua conta na rede social. Garanto para você que é muito mais que um simples “criar conta”.



Segundo: Primeiro passo para começar a monetizar no Instagram

No vídeo onde eu ensino o primeiro passo para você começar a monetizar em uma das redes sociais mais importantes do mundo. Muito explicativo, criado para auxiliar pessoas que ainda não tem experiência com a rede social.



Sem prolongar o assunto, eu te convido a assistir os dois vídeos e começar a planejar e executar a sua comunicação no Instagram.



Um grande abraço,

Gustavo Nunes