Decoração natural: além de colorir os ambientes, plantas auxiliam no bem-estar

Saúde física e mental agradecem ao trazer um pouco da natureza para dentro de casa

iStock

A pandemia mudou o olhar de muitos sobre suas próprias casas. Mudar o ambiente para trazer bem-estar esteve em pauta durante o confinamento forçado. Com tempo livre em casa, as pessoas passaram a repensar os cômodos e fazer mudanças para melhorar a qualidade de vida. Uma das formas encontradas para trazer energias positivas foi investir em plantas. A maioria das pessoas sentiu falta do contato com a natureza, e decorar os ambientes com plantas foi uma forma de trazer a sensação do mundo externo para dentro de casa.



Para fazer uma decoração com plantas, é preciso, antes de tudo, planejar e estudar que tipos delas vão bem em cada ambiente. Existem plantas que gostam de ficar mais expostas ao sol, enquanto outras vão bem à sombra. O ideal é pesquisar quais espécies se desenvolvem de melhor forma em determinadas condições, para que elas tenham vida longa. As plantas requerem água, luz e nutrientes. É importante entender os cômodos e encontrar o local certo para cada tipo delas.



Para quem não tem tempo e paciência, folhagens e flores podem não ser o ideal. Já os cactos e as suculentas, com maior resistência, sobrevivem por longos períodos sem tanta atenção. Outra boa opção é a zamioculca: com folhagem brilhante, vai bem até onde poucas espécies sobrevivem. Para quem quer transformar a casa em uma floresta interior, as árvores de pequeno porte podem ser plantadas em vasos, e são um ótimo elemento decorativo para halls e salas.



O contato e o cuidado com elas pode trazer bem-estar mental. Ao mesmo tempo, a decoração verde também é uma opção até mesmo para melhorar a saúde física dos moradores, já que elas filtram poluentes. O benefício das plantas vai além da melhora da qualidade do ar. Elas também aumentam a umidade. Algumas delas liberam oxigênio à noite e podem ajudar até quem tem insônia.



Na parte de fora da casa, profissionais da faculdade de engenharia civil e arquitetos podem criar projetos com revestimentos, alternativas para a colocação de mais plantas, ventilação e refrigeração, além de móveis planejados para a área verde externa de uma casa. Planejar uma horta também é um investimento que traz bem-estar, já que ocupa o tempo positivamente, além de produzir os próprios temperos e alimentos. A saúde física e mental agradece o contato com as plantas. A pandemia fez com que muitos se dessem conta das condições que vivem e como a natureza faz falta na vida. Assim, inserir plantas na decoração se transformou em uma forma de resgatar esse contato.