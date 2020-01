Confira dicas para construir uma piscina na sua casa

Meta é de longo prazo e exige planejamento

Divulgação

O sonho de muitos é ter uma área de lazer em casa com piscina, para poder se divertir e se refrescar com família e amigos. O complicado está em saber por onde começar. Essa é uma operação complexa e que envolve muitos fatores. Por isso, é importante entender como se constrói uma piscina em um terreno. Abaixo, você terá algumas dicas de como conduzir esse processo para alcançar o melhor resultado possível e evitar problemas.



Antes de tudo, avalie o terreno. O ideal é que ele não tenha muitas construções ao redor e que o Sol incida principalmente no início da manhã e no fim da tarde. Se houver muitas pedras ou pedregulhos, pode ser mais difícil escavar. Nesse processo, o mais recomendado é contratar um arquiteto ou uma empresa especializada, para indicar o melhor local e oferecer as demais informações.



Hoje, existem basicamente três modelos de piscina no mercado, tanto para sítios, como para casas na praia e condomínios: alvenaria, fibra e vinil. Cada uma tem suas especificidades na montagem do projeto e na construção. Para escolher o melhor estilo, incluindo as dimensões e a profundidade, pergunte-se sobre quem utilizará o espaço: adultos ou crianças, a família ou apenas uma pessoa.



Depois, você precisará avaliar as propostas dos diferentes arquitetos e empresas construtoras de piscinas. O importante é saber que o projeto deve ser encarado como algo a longo prazo, e não a curto e médio prazo. Todo o processo desde a escolha do espaço, do tipo de piscina e das dimensões e efetivamente da construção pode levar meses e até mais de um ano, dependendo do caso.



Cada erro pode ser fatal e prejudicar todo o planejamento. Um atributo muito importante, por exemplo, é a composição do terreno, que deve ser analisada com cuidado por um profissional, para evitar problemas de assentamento na piscina. O terreno deve ser completamente firme, totalmente horizontal e deve ser isolado por uma tela durante toda obra para evitar acidentes. Posicioná-la longe de arbustos e árvores é importante para ter mais agilidade na limpeza e higienização. Nesses locais, o comum é cair muitas folhas e galhos na água.



As dimensões devem ser analisadas com um profissional. Existem algumas medidas mais comuns, mas a dica é pedir vários orçamentos, até mesmo para você decidir entre uma piscina pequena, média ou grande. Sempre quando for analisar o espaço para a água, também leve em conta o espaço ao redor para colocar cadeiras, mesas e outros objetos.



Além do gasto com o projeto e a construção em si, não se esqueça que você também terá que fazer a manutenção constante do espaço e da qualidade da água. Para economizar, você mesmo pode realizar algumas atividades de limpeza e depuração da água, mas, se houver espaço no orçamento, contrate um profissional para realizar uma manutenção completa de tempos em tempos. Para reduzir o número de poluentes externos na piscina, uma dica é cobri-la com uma lona durante a noite.