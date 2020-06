Presidente do TSE Luís Roberto Barroso participa do Roda Viva

Transmitido ao vivo em 15 de jun. de 2020

No Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães recebe o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.



Formado em direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Luís Roberto Barroso tem mestrado pela Universidade de Yale e doutorado pela UERJ, onde é professor titular. Também foi professor visitante na escola de direito de Harvard.



Em 1985, assumiu o cargo de Procurador do estado do Rio de Janeiro, que exerceu até 2013, quando foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff para ocupar uma vaga no STF. Ao assumir a presidência do Tribunal Superior eleitoral, no mês passado, fez um discurso que teve enorme repercussão, onde faz uma defesa da educação como meio de melhorar a vida da população.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG