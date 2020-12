MS conquista relicitação da ferrovia Malha Oeste e da BR-163

Em reunião com o Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) qualificou os projetos de relicitação das concessões da ferrovia Malha Oeste – que compreende o trecho desde Mairinque (SP) até Corumbá (MS) – e também da rodovia BR-163, trecho de 846 quilômetros atravessando Mato Grosso do Sul de Norte a Sul.

O cronograma prevê que a publicação do Edital de relicitação da BR-163 será divulgado no primeiro semestre de 2022 e o leilão acontecerá no segundo semestre daquele ano. Já o edital da relicitação da Malha Oeste será no quarto trimestre de 2022 e o leilão, no primeiro trimestre de 2023.

Confira o vídeo do titular da Semagro Jaime Verruck: