Branko Milanovic participa do Roda Viva

Transmitido ao vivo em 13 de jul. de 2020

No Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães recebe o economista sérvio-norte-americano, Branko Milanovic.



Formado em Economia, com PHD pela Universidade de Belgrado, na Sérvia, Branko Milanovic foi economista chefe do Departamento de Pesquisas do Banco Mundial e também lecionou nas universidades de Maryland, Johns Hopkins e London School of Economics. Atualmente, é professor da Universidade da Cidade de Nova York.



Um dos mais respeitados estudiosos do tema da desigualdade social, Milanovic afirma que a pandemia do coronavírus, expôs de maneira mais clara, o desequilíbrio existente em todo o mundo. Ele defende a implementação de programas de renda mínima, que atendam as classes menos favorecidas. Mas destaca a importância de uma profunda reforma no setor educacional, para permitir a criação de escolas públicas de qualidade, que assegurem melhores oportunidades às crianças de baixa renda.