Adolescente se envolve em confronto e morre

Envolvido com o caso de falso frete contra um motorista de 43 anos, o adolescente de Esaú Felipe Ribeiro Viana, 15 anos, morreu após se envolver em confronto com o Batalhão de Choque.



A vítima conseguiu fugir e ligou para 190 passou a descrição do autor, estava de camiseta preta e boné vermelho. Uma equipe do Choque estava em rondas pela região do Indubrasil, encontrou a carreta na rodovia estacionado e constatou que se tratava do veículo roubado.