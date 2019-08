Caminhoneiro cai em golpe de falso frete e adolescente morre

Divulgação/Batalhão de Choque Veículo foi recuperado

Esaú Felipe Ribeiro Viana de 15 anos, morreu após se envolver em confronto com o Batalhão de Choque, na última quarta-feira (28). O adolescente estava envolvido com o caso de falso frete contra um frentista de 43 anos.

Deurico/Capital News Marcus Pollet

“A Polícia Militar através do Batalhão de Choque estava realizando o patrulhamento na região do Indubrasil, no momento em que Ciops noticiou que o proprietário de uma carreta tinha acabado de ser roubado e o autor do roubo o manteve em cárcere privado. Ele conseguiu fugir do cárcere, enquanto ele estava fugindo pelo matagal o indivíduo efetuou um disparou contra a vítima”, relatou o comandante do Choque Marcus Pollet.



Após conseguir fugir o proprietário do veículo ligou a vítima ligou para 190 passou a descrição do autor, estava de camiseta preta e boné vermelho. Uma equipe do Choque estava em rondas pela região do Indubrasil, quando encontrou a carreta na rodovia estacionado e constatou que se tratava do veículo roubado.

Divulgação/Batalhão de Choque ..

Os policiais começaram a realizar buscas pelos suspeitos, na região do Jardim Inápolis. Esaú que tinha as mesmas características e roupas descritas pela vítima, e fizeram abordagem, porém “ele efetuou alguns disparos contra a equipe policial, sendo necessário, repelir essa agressão atual injusta e iminente, na qual a equipe policial o alvejou e levou até o posto de saúde Santa Mônica, porém momentos após ele não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito”, finalizou Pollet.



De acordo com polícia pode existir mais um envolvido que levaria a carreta até a Bolívia e alguém que contratou esse roubo. A Polícia Civil vai continuar investigando o caso.