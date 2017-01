Eleições: Marquinhos Trad vence disputa pela prefeitura de Campo Grande

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Marquinhos Trad

O cargo de chefe do Executivo Municipal nunca foi tão concorrido quanto nas eleições de 2016. Ao todo, foram 15 candidatos que concorreram para a prefeitura de Campo Grande. O segundo turno foi disputado entre a vice-governadora Rose Modesto (PSDB) e o deputado estadual Marquinhos Trad (PSD), que venceu a disputa com 241.876 votos. O atual prefeito Alcides Bernal (PP), que concorreu à reeleição, ficou fora do segundo turno.

Deurico/Capital News Bernal entrega a Marquinhos a resolução que contêm a regulamentação municipal

Já no primeiro dia após o pleito eleitoral, Marquinhos foi recebido por Bernal para dar início à formação da equipe de transição.

Na cerimônia de diplomação, o prefeito eleito afirmou que pretende encontrar saídas e soluções para os problemas da cidade, além de a busca por bons resultados.

