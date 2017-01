Após deixar a prefeitura em 2015, Olarte e sua mulher acabam presos em 2016

Gilmar Olarte, que assumiu a prefeitura após cassação de Alcides Bernal (PP), e que deixou a cadeira do Executivo municipal, em 2015; teve um ano difícil em 2016. Desta vez, ele e sua mulher, Andreia Olarte, acabaram presos.

Em fevereiro, Olarte, supeito de ter participado de tentar custear a cassação do prefeito Alcides Bernal, com uso de cheques participou de uma audiência que TJ-MS (Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul).

Já, em agosto, Gilmar Olarte, e Andréia foram presos após cumprimento de quadro mandados de prisão temporários e seis de busca e apreensão, por meio da Operação Pecúnia.

Após 45 dias presos o casal foi solto, após Gilmar Olarte renunciar ao cargo de vice- prefeito da Capital.

