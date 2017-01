Assembleia tem primeiro concurso em ano de denúncias de ponto fictício

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Assembleia arquivou pedido de abertura de CPI para investigar fantasmas

A preocupação com a crise econômica no país marcou a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa em 2016, ano da realização do primeiro concurso da Casa de Leis que disponibilizou 80 vagas para níveis médio e superior, mas, o ano também foi de denúncias de fraudes envolvendo parlamentares.

Deurico/Arquivo Capital News Paulo Côrrea e Felipe Orro

Ao anunciar a realização do certame, o deputado Júnior Mocchi (PMDB), presidente da Assembleia Legislativa, ressaltou que todas as contratações da Casa seriam feitas por meio de concurso.

Já o MPE-MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) instaurou inquérito civil para investigar suposta fraude no controle de ponto dos servidores da ALMS, após vazamento de uma conversa entre os deputados Paulo Corrêa (PR) e Felipe Orro (PSDB), gravada em 2015, onde Corrêa sugere ao colega que crie um ponto fictício para comprovar a presença de servidores lotados na Casa de Leis.

Confira as principais matérias no link abaixo: