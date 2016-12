Com 61 votos favoráveis ao impeachment, Dilma deixa a presidência do país

Em 2016, a presidente Dilma Rousseff (PT) foi afastada definitivamente do cargo após o Senado decidir pelo impeachment com 61 votos. O ano foi amargo para e ex-presidente citada na delação premiada do ex-senador petista Delcídio do Amaral.

Em março, como uma tentativa de livrar o ex-presidente Lula da prisão, Dilma nomeou Lula para assumir a Casa Civil, porém, a manobra não deu certo.

Após decisão do Senado, Dilma Rousseff se pronunciou afirmando que foi um golpe contra direitos trabalhistas, moradia, educação, saúde, direito dos jovens protagonizarem sua história, direitos dos negros, indígenas, mulheres e LGBT.

Com a saída de Dilma, Michel Temer (PMDB) assumiu a presidência do país.

