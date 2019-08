Vereadores homenageiam Obreiros Evangélicos

Divulgação/ Câmara Municipal

Homenagem em Sessão Solene

Vereadores da Câmara Municipal de Capital vão homenagear Obreiros Evangélicos em Sessão Solene nesta segunda-feira (19), a partir das 19h. O Dia do Obreiro Evangélico, é celebrado anualmente no terceiro domingo do mês de agosto, foi instituído pela Lei Municipal 5.329/14. O evento será no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, 1.600, Bairro Jatiúka Park.

O Obreiro Evangélico é aquele que realiza um trabalho voluntário perante a sociedade, levando sempre uma palavra amiga para os necessitados. Conforme a legislação, “seu trabalho é de grande valor a sociedade, sempre dando amparo as jovens, crianças, em hospitais, presídios e realizando projetos e campanhas para os dependentes químicos”.

Confira a lista de homenageados:

Ademir Santana- Marcia Mendes Ferreira Virginio e Iria Soares da Rocha

Betinho - Juliano Alves dos Santos e Jefferson Borges Medeiros de Moura

Carlão - Ivolina Valentim da Silva de Oliveira e Maria da Glória Silva

Cazuza - Adilson Benitez Rodrigues e Otoni Alves de Sousa

Chiquinho Telles- Vanderlei Roberto Souza Rossati e Aldinei Nascimento da Silva

Dr. Cury - Alessandro Pereira dos Santos e Isac Oliveira da Silva

Dr. Lívio - Gislaine Oliveira Rigoli

Dr. Loester- Leia Alves de Oliveir e Marli Aparecida da Silva

Dr. Wilson Sami - Denivaldo Soares da Silva e Osmar Brito da Silva

Eduardo Romero- Éverton de Barros Lima e Silvete Ivone da Silva

Enfermeira Cida Amaral - Enedir Gomes Pereira e Maria Lucia Amarilha

Fritz- Giselle Maria Pedrosa Vieira da Rocha e Maria Helena Bispo

Gilmar da Cruz - Eurico Rodrigues e Fátima Hermenegildo Gonçalves Almeida

Junior Longo - Elmo Geraldo Rodrigues e Maria Rita dos Santos Garbiati

Otavio Trad - Floriano Serafim da Costa e Cristiano Fernandes Moreira da Silva

Papy- Marcelo Moura Rodovalho de Alencar

Pr. Jeremias Flores - Francisco José da Silva e Nilce Brito Miranda dos Santos

Veterinário Francisco - Carmem Lúcia Dias dos Santos Trindade e Manoel Rodrigues Sobrinho

William Maksoud- Reinaldo Carvalho e Junior César Rodrigues Muniz

Câmara Municipal - Jorge Antunes de Oliveira

Angélica Bonazoni Azarias

Gilmar Bordin Vieira

Deosdedith Barbosa da Silva

Anderson Rodrigo da Silva

Jairo Moura Sanches

Ademir dos Santos Silvano

Gabriel Leone Martins

José Aramis Freitas Soares

Maria da Glória Ferreira Jarcem