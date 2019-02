Vereadores buscam emendas em parceria com deputada para melhorias no município

Ascom/CMC Bia Cavassa destaca importância dos encontros mantidos com as lideranças locais

Nesta segunda-feira (18) vereadores reuniram-se com a deputada federal Bia Cavassa e representantes do Poder Legislativo Corumbaense, para buscar emendas em parceria para o desenvolvimento da cidade.

Para a deputada federal Bia Cavassa, “Estamos vivendo um momento importante e não podemos perder esta oportunidade. É importante construir uma parceria forte, deixar de lado as questões políticas e trabalhar pela população, que é o nosso dever”, destacou.

O encontro foi proposto pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Roberto Façanha. Entre as demandas debatidas, houve a apresentação da situação do Rio Taquari; a falta de água nos assentamentos rurais (utilização do mini gasoduto que não foi utilizado, como rede de distribuição de água), e a situação da redução do estoque pesqueiro que, segundo estudos, passa pelo crescimento populacional do jacaré que tem o peixe como seu principal alimento.

Além destas, o vereador Tadeu Vieira, apresentou demandas para a saúde da região, especialmente em relação ao hospital. Disse que é preciso intervenção no sentido de fazer com a única instituição hospitalar da região, tenha melhor estrutura e condições financeiras, para atender corumbaenses, ladarense e bolivianos. O parlamentar pediu apoio da deputada para, em Brasília, interceder junto ao Ministro da Saúde, Luiz Mandetta, e ao presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Nelson Trad Filho, visando participação dos mesmos em uma audiência pública em maio, para tratar da questão do hospital local, pacientes bolivianos, entre outras.

Além destes, os demais parlamentares também apresentaram outras demandas, as quais, a deputada federal declarou analisar e buscar emendas junto à Câmara Federal, Governo do Estado e Ministros competentes.

O encontro contou com as presenças do secretário especial de Agricultura Familiar, vereador licenciado Mohamad Abdallah, além de assessores da deputada, entre eles José Antônio Assad que vai comandar o escritório local, e Lucas Grilo.