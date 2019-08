Três leis revogadas para consolidação da Legislação Estadual

Assembléia Legislativa/ Luciana Nassar Três leis revogadas

Com a sanção do governador em exercício, Murilo Zauith (DEM) foram revogadas as leis 1.999, 2.000 e 2.045, todas de 1999. A Lei 1.999 inseriu no Diário Oficial do Estado encarte cultural alusivo às Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil. A Lei 2.000 criou, no âmbito da Secretaria de Estado de Governo, a Comissão Estadual para as comemorações dos 500 anos do Brasil. E a Lei 2.045 fixou para o exercício financeiro de 2000, a remuneração do governador, do vice-governador e secretários do Estado.

Para o presidente da Comissão Permanente de Controle de Eficácia Legislativa e Legislação Participativa, deputado Evander Vendramini (PP) esse foi o primeiro passo no processo de consolidação da legislação sul-mato-grossense. “A ideia é identificar e revogar os dispositivos legais superados por legislação posterior ou que perderam a sua eficácia”, explicou o parlamentar.