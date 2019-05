Seis Projetos de Lei são aprovados pelos vereadores na sessão desta terça-feira

Izaias Medeiros/CMCG

Durante a sessão ordinária nesta terça-feira (3), vereadores aprovaram seis Projetos de Lei.

Em regime de urgência, em única votação e discussão, os vereadores aprovaram dois Projetos de Lei do vereador Ademir Santana. O Projeto 9.218 inclui a Festa do Queijo, do Distrito de Rochedinho, no Calendário Oficial de Eventos do Município de Campo Grande. Já o Projeto 9.319 institui no Distrito de Rochedinho, o “Programa Portal do Ciclismo”, e dá outras Providências.

Em segunda discussão e votação foram aprovados três Projetos. O Projeto de Lei 8.997/18, que estabelece a reserva de 1% das vagas de estágio de nível superior na administração pública municipal para pessoas com 60 anos de idade ou mais. A proposta é dos vereadores João César Mattogrosso e Delegado Wellington.

Também foi aprovado o Projeto de Lei 9.040/18, de autoria do vereador Papy, que altera para “Rua Karla Marques Coury Derzi” a denominação da Rua Utinga, localizada no Bairro Chácara Antônio Vendas. Ainda em segunda discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 9.277/19, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a denominação da EMEI Nascente do Segredo para EMEI Prof.ª Elenir Zanqueta Molina e dá outras providências.

Por fim, em primeira discussão e votação foi aprovado o Projeto de Lei 9.133/18, de autoria dos vereadores Dr. Livio e Eduardo Romero, que institui a Semana do Artesanato e o Dia do Artesão no município de Campo Grande e dá outras providências.