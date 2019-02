Secretário da Semadur é convidado para falar sobre a questão dos Resíduos Sólidos na Câmara

Na sessão desta quinta-feira (21), o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luis Eduardo Costa irá esclarecer o Decreto Municipal nº 13.754, publicado em Diário oficial de 9 de janeiro deste ano, que dispõe sobre as normas gerais para cadastramento e emissão de controle de transporte e resíduos por meio eletrônico (E-CTR), entre outras providências. A oitiva dá continuidade ao debate referente a cobrança da taxa de lixo das médias e grandes empresas na Capital.

A convite do vereador Eduardo Romero (Rede), e com a participação do diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, também fará uso da tribuna durante a sessão um representante do segmento de coleta e transporte de resíduos.

Com relação ao decreto, este traz uma série de normas para que a atividade de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos seja monitorada por meio eletrônico em Campo Grande, inclusive quem não se adaptar terá seus cadastros suspensos impedindo que o transportador de resíduos de construção civil e resíduos volumosos desempenhe suas atividades.

Após a publicação, empresários do ramo de caçambas e clientes como pequenos construtores fizeram uma série de indagações quanto às regras e pediram e prazos. O titular da Semadur explica que 2019 é um ano transitório de implantação do sistema, mas que depois que estiver todo implantado será muito positivo para cidade.