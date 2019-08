Retornando a política Delcídio Amaral se filia ao PTB

Divulgação

Presidente Roberto Jefferson do PTB, Delcídio e Deputado Neno Razuk

ex-senador Delcídio Amaral se filiou nesta semana ao PTB, em ato com o presidente nacional do partido, Roberto Jefferson. Em declaração durante o ato, o presidente destacou que o objetivo do partido é ampliar a representatividade da sigla em Mato Grosso do Sul.

Divulgação Ex-senador Delcídio do Amaral assinando filiação ao PTB

“Delcídio do Amaral é uma peça importante na construção e no fortalecimento do nosso projeto político-partidário, pois é um homem determinado, experiente, preparado, que agrega e constrói. Ao lado do deputado estadual Neno Razuk e dos nossos companheiros de Mato Grosso do Sul, Delcídio nos ajudará a tornar o PTB mais evidente, elevando e fortalecendo a nossa flâmula naquele Estado e mais ainda em todo o país”, declarou.

Não é novidade Delcídio na política, já foi ministro de Minas, senador e também secretário de Infraestrutura e Habitação do MS, a retomada dele com certeza vai trazer muitas novidades para o setor politico.