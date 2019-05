Recuperação depois de prova pedestre

Algumas pessoas logo após uma prova pedestre, sentem vontade de fazer um ou todos os exemplos abaixo:

Divulgação Ana Paula Simões

Chorar, beber qualquer coisa, de uma bebida esportiva à cerveja, comer qualquer coisa, rir a toa, deitar ou tirar uma soneca, vomitar, envolver os pés em algodão macio ou gelo.



Fique tranquilo, tudo isso é normal! Mas abaixo listamos algumas coisas a serem feitas que são aconselháveis:



Resfriamento

Após a maioria das corridas mais curtas

(5 km ou 10 km), o ideal é passar alguns minutos desaquecendo antes de comer qualquer coisa substancial. Para uma maratona, no entanto, especialmente a primeira, comece a comer e beber (em pé ou andando lentamente), e depois faça o desaquecimento.



Tente caminhar pelo menos 1km. Se você entrar em qualquer das maratonas maiores, a caminhada de volta para o seu carro ou hotel é provável que seja pelo menos essa distância. Se você está planejando ficar e aproveitar as festas pós- corrida (que podem durar horas) coloque roupas secas, faça um pouco de alongamento e, em seguida, saia da área do evento.



Reidratação e reabastecimento

A primeira ação que deve tomar depois de terminar uma maratona é a seguinte:

1. Coma um ou dois pacotes de gel energético, se possível

Você pode levar um pacote extra ou dois de gel de energia ou pedir para alguém trazê-los, pois você deve consumi-los mais rapidamente possível depois de terminar a sua corrida.

Géis energéticos são de carboidrato e você pode encontrar de várias formas: alguns são feitos de açúcar e purê de frutas e embalados em pequenos recipientes um pouco maiores do que os pacotes de ketchup. Você pode comprar géis de energia em lojas especializadas e em algumas lojas de artigos esportivos.



2.Beba vários copos de uma bebida esportiva sem gás

As bebidas esportivas são melhores para reidratar seu corpo depois de uma maratona. Mesmo se você se sentir bem no final, se você não se reidratar, pode sentir os efeitos da desidratação dentro de 30 minutos.



3.Coma frutas e pães

Mesmo se você não tem vontade de comer, coma! Você precisa reabastecer seus músculos, caso contrário pode ter câimbras, dor e cansaço nas próximas horas. Em suas escolhas alimentares, o foco são carboidratos simples.



Continue andando, enquanto você come. Se você não se sentir confortável em pé, enquanto você come, incline-se numa parede. Faça o que fizer, não basta sentar-se até que você tenha tido a oportunidade de caminhar e alongar um pouco. Se você se sentar por um longo período logo após a sua maratona os músculos das pernas podem contrair-se e acumular acido lático causando dores musculares.



Alongamento

Você deve alongar após sua maratona. Antes de mudar de roupa molhada, tomar um banho, participar da festa pós-corrida, ou ir para casa, alongue pelo menos alguns minutos cada um dos seus grupos musculares. Algumas pessoas que não fazem isso, podem ficar tão doloridas no dia seguinte que pode não ser capaz de sair da cama.



O dia depois de sua maratona, você vai ficar dolorido se você alongar ou não, isso depende do seu condicionamento; mas o alongamento torna menos dolorido do que seria de outra forma e mantém seus músculos soltos, o que pode ajudar a evitar uma lesão.



Tratar bolhas

Não importa o quanto elas são ruins, dolorosas ou sua gravidade, você deve seguir os primeiros passos, resfriar, reidratar, reabastecer, alongar e só depois disso, o primeiro passo deve ser o de cuidar dessas bolhas.



Quando você fizer suas malas antes da maratona, não se esqueça de incluir diversos tamanhos de bandagens tipo band-aid, mertiolate ou similares, álcool, gaze esterilizada, cortadores de unhas ou uma tesoura pequena e esparadrapos.



Corrida regenerativa

Uma corrida regenerativa é um treino curto que você faz a tarde ou à noite, após uma corrida de manhã. Este treino também pode ser uma caminhada. Você pode começar 4 a 6 horas após a corrida, especialmente se você estiver de carro ou tiver dormido. Uma corrida regenerativa ajuda a soltá-lo novamente e impede de ficar dolorido no dia seguinte. Correr ou caminhar em qualquer lugar de 10 a 20 minutos - não mais do que isso.



Se correr ou caminhar não for possível no dia de sua corrida, tente fazer algum tipo de atividade por 10 a 20 minutos como andar de bicicleta, nadar, fazer alguns aeróbicos na frente da TV, e etc.



Boa recuperação!

*Ana Paula Simões

Professora Instrutora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Mestre em Medicina, Ortopedia e Traumatologia e Especialista em Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia; da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte; e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte.