PSL realiza Ato de Filiação Nacional no Estado

Reprodução/Facebook Filiação Partidária

O Partido Social Liberal(PSL), realiza neste sábado o Ato de Filiação Nacional da sigla, na ocasião os parlamentares de Mato Grosso do Sul, como a senadora, Soraya Thronicke (PSL), o deputado federal, Loester Trutis(PSL), e o deputado estadual, Capitão Contar (PSL), estarão presentes nos eventos que representam um marco para o partido, o evento da Capital será no diretório do partido situado na rua Manoel Ignácio de Souza, n°55 no bairro Santa Fé

Também estão confirmadas as cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Corumbá, Bonito, Coxim, Itaporã, Nova Andradina, Mundo Novo e Jardim.

Os parlamentares vão se dividir entre as cidades do Estado. A senadora Soraya participa do ato na cidades de Dourados e Ponta Porã e região. Já o deputado estadual Capitão Contar participa do evento em Três Lagoas e proximidades e o deputado Trutis ficará em Campo Grande.

Para o deputado estadual, Capitão Contar, o bom trabalho realizado, tanto pelos parlamentares eleitos como por Jair Bolsonaro, tem sido reconhecido pelos brasileiros. “O PSL conta com o apoio da população que conhece o trabalho do nosso presidente, mesmo com a mídia nacional distorcendo os fatos e as atividades positivas que Bolsonaro tem realizado e conquistado. As redes sociais vieram para mostrar a verdade”.

A presidente do PSL a senadora Soraya Thronicke, lembra que, “nosso trabalho é intenso e de muita dedicação. Temos que nos entregar de verdade e sermos comprometidos com a população, pois fomos às ruas ouvir e participar da mudança. Agora é o momento de batalharmos pelo trabalho transparente e de progresso para o nosso Mato Grosso do Sul”.