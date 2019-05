PSDB quer eleger 50 dos 79 prefeitos nas eleições de 2020

Divulgação/PSDBMS Com essa estimativa partido irá ajudar na sucessão estadual

O PSDB espera eleger 50 administradores municipais na próxima eleição, durante convenção realizada no último sábado (4), a legenda entrou com 36 prefeitos e saiu com 37. De acordo com o novo presidente da legenda e secretário especial de Articulação Política, Sérgio de Paula, espera fechar o ano com 41 líderes executivos. Com a missão de garantir, no mínimo, o controle das 41 prefeituras nas eleições de 2020, considerando possível a ampliação para 50, visando a sustentação à sucessão estadual.

O único município que não deve ter candidato a prefeito pelo partido, deve ser a Capital. Pois existe o compromisso do governador Reinaldo Azambuja de apoiar a reeleição do prefeito Marquinhos Trad (PSD). O assunto estará em pauta definitivamente em abril de 2020.

Para Sérgio de Paula, “A responsabilidade aumenta, mas não tenho nenhuma preocupação com a militância que nós temos, com os deputados estaduais e deputados federais. O PSDB lançou 56 candidatos a prefeitos em 2016. Desta vez, o plano é concorrer às prefeituras com 55 a 60 candidatos. “Acho tamanho ideal, porque temos de respeitar os nossos aliados. Isso é muito importante”, aponta.

O novo membro do PSDB é o prefeito de Selvíria, José Fernando Barbosa dos Santos,o qual era filiado ao PSB e assinou a ficha de filiação do partido durante a convenção. “Eu mudei por causa da conjuntura do Estado, pelo convite do governador e por ser, também, a melhor opção para o município estar em um partido estável”, conclui.