PSDB elege Rose Modesto como vice-líder do partido na Câmara

A deputada federal Rose Modesto (PSDB) foi eleita vice-líder da bancada do PSDB na Câmara dos Deputados, na última terça-feira (12). A parlamentar irá representar os 29 deputados da legenda.

Para a deputada federal Rose Modesto, "Ser escolhida para representar os 29 deputados do PSDB é uma grande honra, mas, acima de tudo, um grande desafio, já que nossa bancada é formada por pessoas atuantes em diversas áreas da sociedade e estou no meu primeiro mandato. É o resultado do trabalho iniciado em Campo Grande, na educação, passando pela Câmara de Vereadores e no cargo de vice-governadora, sempre com os pés no chão, ouvindo o povo", conclui.

Como vice-líder, Rose Modesto tem a missão de encaminhar votações em plenário e nas comissões, defender os posicionamentos do partido e garantir que a opinião da legenda seja respeitada nas votações, bem como representar a legenda em agendas externas.