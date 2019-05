PSB-MS tem Ricardo Ayache no comando do diretório

Divulgação/Assessoria O ato de filiação aconteceu nesta quinta (23), com a missão de reorganizar a sigla

Nesta quinta-feira (23), o médico cardiologista Ricardo Ayache retornou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), assumindo a presidência do partido em Mato Grosso do Sul. O ato de filiação aconteceu na sede do partido, em Brasília, e contou com a presença do presidente nacional, Carlos Siqueira, do coordenador nacional do MPS (Movimento Popular Socialista do PSB), Acilino Ribeiro, e da secretaria geral da CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), Thaisa Daiane, que assume a secretaria da sigla no Estado.

Ricardo Ayache tem como objetivo, reorganizar e fortalecer o partido que conta com 4 prefeitos, 61 vereadores e 3 vice-prefeitos eleitos em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o médico, “Assumimos o comando do partido com grande entusiasmo e enorme responsabilidade de estabelecer o diálogo permanente com os filiados, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para fortalecer o PSB para 2020 e 2022, mas, sobretudo, colocar o partido em contato direto com a população do nosso Estado. E assim, construir soluções que melhorem a vida das pessoas, gerando empregos, melhorando a saúde, a segurança, o acesso à moradia, incentivando o desenvolvimento com propostas que melhorem a educação e a vida de todos”, destaca.

A mesa diretora conta também com, Aluísio São José, vice-presidente; Jose Ancelmo dos Santos, 1° vice-presidente; Thaísa Daiane, Secretária geral e Adelaido Luiz Espinosa, 1º Secretário.

Para o Presidente Nacional do Partido, Carlos Siqueira, “Temos a certeza de que o Ricardo Ayache e os outros integrantes da executiva tem total capacidade de fazer o PSB crescer em Mato Grosso do Sul, antenado com os anseios da população e fortalecendo as bases humanitárias do nosso partido", diz.

Segundo o Coordenador Nacional do Movimento Popular Socialista, Acilino Ribeiro,“Ayache e outras lideranças, como a Thaísa, chegam para fortalecer o PSB no Estado. Em um primeiro momento, o trabalho será no sentido de organizar o partido nos 79 municípios; depois, é preciso fortalecer a inserção e a participação de diversos segmentos sociais, o que é fundamental para pensarmos o fortalecimento do PSB nas eleições de 2020. E o diretório nacional dará todo apoio à executiva estadual neste trabalho, como sempre fez”, conclui.