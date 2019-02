Presidente e ex-presidente da Câmara lideram intenção de votos em Dourados

Divulgação Assim como na pesquisa para a prefeitura, maioria dos eleitores ainda não decidiram o voto

A Ranking Comunicação e Pesquisa divulgou a intenção de votos da população para a Câmara de Dourados a pouco menos de dois anos das eleições. O atual presidente Alan Guedes (DEM) e a ex-presidente Daniela Hall (PSD) lideram, mas a grande maioria dos entrevistados disseram que ainda não sabem em quem vão votar e escolheram a opção branco, indecisos ou nulos.



Guedes teve 3,2% da preferência com Daniela aparecendo com 2,6%. Outros vereadores que estão em mandato foram lembrados na sequência. Bebeto (PR) teve 2,4%, Marcelo Mourão (PRP) - que assumiu recentemente a cadeira - teve 2,2%, Juarez do Esporte (MDB) teve 2%, Elias Ishy (PT) e Jânio Miguel (PR) tiveram 1,6% terminando entre os primeiros. Outros 37 possíveis candidatos aparecem na lista da pesquisa.



Já a opção de intenção em votar branco, indeciso ou nulo teve 64,4% dos entrevistados que mostra a grande maioria do eleitorado ainda não tem o candidato para as próximas eleições.



Avaliação da Câmara

A Ranking também perguntou a população da avaliação no serviço da Câmara de Dourados e 43,2% responderam que consideram ruim ou péssima. Para 26,4%, o serviço está regular, enquanto 10,2% responderam que considera o serviço dos vereadores ótimo ou bom. Pouco mais de 20% não souberam ou preferiram não responder.



A pesquisa aconteceu nos dias 15 e 16 de fevereiro e foi realizada com 500 pessoas em Dourados. De acordo com a Ranking, o índice de confiança é de 95% com margem de erro de 3.8 pontos percentuais, para mais ou para menos.

