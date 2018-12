Parlamentares dão início a encontros com Bolsonaro para tratativas de mandato

Divulgação Mato Grosso do Sul terá representante do mesmo partido do presidente eleito, na Câmara Estadual, Federal e Senado

Nesta quarta-feira (12), os representantes de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Capitão Contar, deputado federal Tio Trutis e a Senadora Soraya Thronicke, reuniram-se com o presidente eleito Jair Bolsonaro, Partido Social Liberal (PSL). Segundo parlamentar Tio Trutis, a reunião foi para aproximar o Estado da nova Presidência.

Para Tio Trutis, “É a primeira vez que Mato Grosso do Sul terá um deputado estadual, um deputado federal e uma senadora, do mesmo partido do Presidente, com isso, estivemos reunidos para buscar fortalecer os laços, enfatizando o nosso interesse em buscar mais recursos para Mato Grosso do Sul. Uma vez que teremos o Capitão Contar como um fiscal do Estado, Eu (Tio trutis) como executor, um capacitor que é a Soraya e temos um destinador que é o Presidente. Então é a primeira vez que MS está alinhado como os grandes centros. Além de trazermos esses recursos para o nosso executor, temos também um fiscal in loco que é o Capitão Contar. Nunca tivemos um fiscalizador do Governo Estadual com vínculo direto com o Senado ou Deputado Federal”, destaca.