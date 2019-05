Parceria é firmada para construção de parques com pneus na Capital

Izaias Medeiros/CMCG Programa tem como objetivo destinar parte dos pneus inservíveis armazenados nos ecopontos do município para a construção de brinquedos, floreiras e canteiros.

Nesta segunda-feira (21), a Câmara Municipal de Campo Grande, juntamente com a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), assinaram o Termo de cooperação mútua durante a sessão ordinária da Casa de Leis, colocando em prática o Programa Arte com Pneus, o qual, prevê a utilização de mão de obra dos presos na construção de parques em Campo Grande com pneus inservíveis. O ponto de partida foi a lei 6.035/18, dos vereadores Otávio Trad, André Salineiro, Eduardo Romero, Delegado Wellington e Gilmar da Cruz.

Assinaram o documento, o chefe de gabinete da Agepen, Pedro Carrilho Arantes, diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, e vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis. Conforme a legislação dos vereadores, a Agepen irá fornecer a mão de obra dos detentos e a Funesp irá coordenador as ações para construção dos parques em praças da Capital.

De acordo com o Programa Arte com Pneus, o objetivo é destinar parte dos pneus inservíveis armazenados nos ecopontos do Município para construção de brinquedos, floreiras e canteiros em parques e praças pertencentes a qualquer órgão público municipal, incentivando o trabalho de ressocialização de detentos, bem como a conscientização e preservação ambiental.

Segundo o vereador Otávio Trad, o qual falou em nome dos demais parlamentares, “Com esse termo, concretizamos a importância em não só aprovar o projeto, não apenas transformar em papel, mas transformar as ideias para contribuir de maneira efetiva com a cidade de Campo Grande”, aponta.

Ainda segundo o parlamentar, “Ganha o meio ambiente, pois o projeto tira das ruas o pneu, material que poderia estar prejudicando, ganha a comunidade carcerária através desse trabalho e da redução das penas, ganham as crianças que terão em alguns locais possibilidade de divertirem-se, ganha a Câmara por estar fazendo trabalho pela cidade e ganha a cidade como um todo com praças mais coloridas”, destaca vereador Otávio Trad.

Já para o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra listou alguns projetos realizados pelo município, a exemplo da criação do Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer, a criação do Parcão para receber pets em parques da cidade, implantação do programa para firmar parcerias na iniciativa privada com projetos esportivos e culturais. “Inúmeras vezes, a gente tem conseguido construir parcerias com apoio dos vereadores”, disse Rodrigo Terra.

Durante a sessão foi anunciada que na próxima quarta-feira (29), está previsto evento para o prefeito Marquinhos Trad sancionar e já regulamentar a lei. Além desta, outra proposta, mencionada pelo diretor-presidente da Funesp, foi a aprovação de projeto do Executivo para autorizar a prefeitura a obter financiamento de R$ 30 milhões para várias obras na cidade.

Ainda conforme Rodrigo Terra, “Deste recurso, quase R$ 7 milhões são destinados ao esporte. Será uma revolução da infraestrutura esportiva da cidade, com o maior pacote de reforma dos parques de Campo Grande. Serão pelo menos 10 parques, dentre eles Jacques da Luz, nas Moreninhas, Ayrton Senna, no Aero Rancho, Parque do Sóter, Elias Gadia, e Horto Florestal”, conclui Terra.