Paraguai: Moro acompanha a Operação Nova Aliança

Divulgação/MJSP Moro sobrevoo uma plantação de maconha

O ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Sergio Moro, acompanhou as ações da Operação Nova Aliança, desenvolvida pela Polícia Federal em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas paraguaia e que visa combater a produção e o tráfico de maconha. Moro chegou ao Paraguai na tarde de segunda-feira (03). O secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Rosalvo Franco, também acompanhou o trabalho no Paraguai.

Durante uma entrevista coletiva o ministro Moro disse que as ações de inteligência e investigação têm colaborado para o crescimento das apreensões. "Estamos investindo em operações que desmantelem as organizações criminosas. Queremos intensificar as ações, agora com o interesse da Argentina em participar, prendendo os líderes das organizações, identificando e confiscando patrimônio, apreendendo drogas e erradicando plantações, como ocorreu agora ", ressaltou Moro.

A Operação Nova Aliança teve início em 30 de maio, em território paraguaio. Além da eliminação do cultivo e apreensão da droga, materiais usados na comercialização também são apreendidos. Conforme a assessoria do ministério a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai e a Polícia Federal têm construído ao longo de décadas uma ação estratégica que já resultou na extinção de poderosos esquemas de tráfico com alcance transnacional. De acordo com as autoridades policiais do Paraguai e do Brasil, esta modalidade de intervenção permite ampliar a capacidade operativa e os resultados no campo, além de economia de recursos.