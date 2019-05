Otávio Trad defende aplicação da Lei de semana de valorização cultural

Tamanho do texto

Izaias Medeiros/CMCG Parlamentar considera importante difundir o conhecimento da cultura local na Capital

Vereador Otávio Trad cobra o cumprimento da lei apresentada por ele em 2017 e sancionada em 05 de julho do mesmo ano, onde, durante sete dias no mês de agosto, o município deverá realizar oficinas e palestras nas escolas da Rede Municipal de Ensino, apresentando aos alunos os imóveis e bens tombados pelo patrimônio histórico da cidade.

Ainda conforme a lei, todos os locais históricos da cidade, sejam palco de apresentações culturais gratuitas, como shows musicais, apresentações de dança, espetáculos de teatro e circo além de exposições de obras de artes plásticas e fotografias. Todos as apresentações serão gratuitas.

Em Campo Grande existem hoje, cerca de 13 monumentos e locais histórico, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), entre eles estão: Monumento aos Pioneiros, Obelisco, Hotel Gaspar, Praça do Rádio Clube, Praça Cuiabá, Mercado Municipal Antonio Valente, Praça Ary Coelho, Relógio Central Renato Barbosa Resende, Praça dos Imigrantes, Museu José Antonio Pereira, Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos -Prof. ª Galega, Morada dos Baís, Armazém Cultural Helena Meireles e Parque Florestal Antonio de Albuquerque – Horto Florestal.

De acordo com o vereador Otávio Trad, “Nossa ideia é fazer com que os campo-grandenses, em especial as crianças, conheçam a história dos locais e monumentos históricos da cidade e por conseqüência a história de Campo Grande. É importante difundir esse conhecimento para que possamos manter viva a memória de nossos antepassados, das pessoas que ajudaram a construir nossa cidade, nossa cultura como conhecemos hoje”, enfatiza.

Ainda segundo o parlamentar, “Temos em Campo Grande muitos artistas, músicos, grupos de teatro, circo, grupos de dança, nossa cultura é rica e dinâmica, e precisamos criar novos espaços e oportunidades para que nossos artistas possam expressar sua arte. É bom para sociedade, que ganha com espetáculos de qualidade, é bom para fomento da cultura em nossa cidade”, conclui.