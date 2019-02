Nelsinho Trad é escolhido para coordenar bancada de MS em Brasília

Divulgação/Assessoria O nome do senador foi escolhido durante reunião entre os parlamentares de MS, na última terça

O senador Nelsinho Trad (PSD) vai liderar a bancada federal de Mato Grosso do Sul a partir deste ano. O nome do parlamentar foi escolhido por unanimidade, em reunião nesta terça-feira (19), com as senadoras Simone Tebet (PMDB) e Soraya Tronicke (PSL), e os oito deputados federais, no Congresso Nacional.

O governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), acompanhou a decisão dos parlamentares e aproveitou o encontro para solicitar à bancada a liberação de recursos para emendas parlamentares que preveem benefícios para diversos setores. Entre as suas prioridades, está, por exemplo, a reforma de 10 escolas em municípios do estado, além de recursos para a pavimentação asfáltica da MS-178.

O novo líder da bancada de MS se comprometeu em trabalhar por melhorias ao estado. “Nós vamos servir como uma ponte para poder resolver esses problemas junto ao Governo Bolsonaro, já estou de pronto organizando uma reunião com a bancada política do governo no sentido da gente otimizar cada vez mais as ações para o Mato Grosso do Sul”, disse.