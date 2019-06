Nelsinho Trad é eleito presidente do diretório regional do PSD

Divulgação/Assessoria A nova diretoria executiva terá três anos de mandato

Em convenção estadual do partido realizada no último sábado (15), o senador Nelsinho Trad foi eleito para presidir o diretório regional do PSD em Mato Grosso do Sul com 54 votos. Ao todo, são 60 delegados com direito a voto e houve a abstenção de seis. A nova diretoria executiva, composta por 14 membros, terá três anos de comando da sigla.

Para o senador Nelsinho Trad, “Vivemos um novo tempo na política, as regras eleitorais mudaram e devemos seguir com o nosso slogan Força e Ação”, declarou.

Divulgação/Assessoria A convenção regional do PSD contou com a presença de aliados da última eleição.

Com apoio dos 57 diretórios constituídos, e a presença de todos os presidentes no ato, bem como, dos aliados nas eleições passadas (governador Reinaldo Azambuja (PSDB), deputado federal Beto Pereira (PSDB), presidente regional do PSDB Sérgio de Paula, prefeito de Sidrolândia Marcelo Ascole (PSL) e presidente regional do PSB Ricardo Ayache.

Senador Nelsinho Trad disse ainda que, "O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, me deu a missão de reestruturar o partido até o dia 29 de junho. Dividimos o Estado em três grupos para podermos cumprir o prazo. Hoje estamos oficializando 57 diretórios em Mato Grosso do Sul e, até o final de julho, vamos finalizar o restante", pontua.

Em Mato Grosso do Sul, o PSD tem 6.392 filiados, para o deputado estadual Londres Machado, primeiro vice-presidente da nova diretoria executiva, “o momento é de fortalecimento político rumo às eleições municipais de 2020. Criamos diretórios para que todos sejam candidatos, vamos fazer o embrião forte do PSD, vai ser o partido forte do Estado”, destacou.

O deputado federal Fábio Trad (PSD), enfatizou que, “Precisamos de um partido pujante, um partido que tenha a expressão viva da esperança. Hoje, muitos estão buscando os radicais. O radicalismo não é o melhor conselheiro para se alcançar as virtudes. Na vida, se exige temperança, o equilíbrio. Aqui está o partido do equilíbrio”, conclui.

Atualmente, o PSD no Estado conta com os seguintes cargos eletivos: 1 senador, 1 deputado federal, 1 deputado estadual, 1 prefeito, 1 vice-prefeito e 26 vereadores.