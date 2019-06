Nelsinho Trad convoca PSD para eleição do diretório estadual

Divulgação/Assessoria Votação será das 10h às 12h, neste sábado, na sede do partido

Neste sábado (15), o senador Nelsinho Trad convida os filiados do partido para a eleição do diretório estadual do PSD em Mato Grosso do Sul, às 10h, na sede localizada na Rua XV de novembro, 2322, no Jardim dos Estados, na Capital.

Ao todo, Pessedistas, dos 57 diretórios municipais, votarão na convenção estadual do PSD, para eleger os novos membros do diretório estadual.

A Assessoria Técnica e Jurídica do partido, irá fazer um breve resumo sobre a Nova Legislação Política para os presidentes, delegados e tesoureiros municipais do PSD, antes da eleição.

Além do senador Nelsinho Trad, irão se pronunciar sobre as diretrizes rumo às eleições municipais 2020, o deputado federal Fábio Trad (PSD) e o deputado estadual Londres Machado (PSD).

Atualmente, o PSD no Estado conta com os seguintes cargos eletivos: 1 senador, 1 deputado federal, 1 deputado estadual, 1 prefeito, 1 vice-prefeito e 26 vereadores.