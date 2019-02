Nelsinho assume o PSD no Mato Grosso do Sul

Luis Carlos Campos Sales/Divulgação O senador Nelsinho Trad reunido com membros da direção nacional do PSD em janeiro

Gilberto Kassab fechou acordo com os irmãos, senador Nelsinho Trad, e o deputado federal Fábio Trad, e destituiu Antônio Lacerda do cargo de presidente regional do PSD. Nelsinho assumirá imediatamente o comando do PSD em Mato Grosso do Sul com a missão de eleger diretórios municipais e estadual definitivos até o dia 28 de junho por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fábio Trad e o deputado estadual Londres Machado vão integrar a direção partidária junto com o senador. Eles vão dividir o trabalho para reorganizar o PSD em todo o Estado até o dia 28 de junho. O grupo também terá de preparar o partido para as próximas eleições municipais.

A destituição de Lacerda e a composição do novo comando do partido foi definido na reunião realizada na noite de terça-feira (12) em Brasília com representantes da direção nacional do partido. “Temos a missão agora de construir os diretórios de todas as cidades”, declarou o senador.

Nelsinho Trad trocou o PTB pelo PSD no último dia 30, alegando “buscar maior ampliação de espaços políticos”.