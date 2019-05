Na Tribuna, Conselho de Jovens Empresário busca conscientização sobre impacto dos impostos

Bruno Ribeiro/CMCG A convite do vereador Vinicius Siqueira, Rafael Rotta convida a população para a ação que ocorre no próximo sábado (25).

Nesta quinta-feira (23), utilizando a Tribuna na Câmara Municipal de Campo Grande, o presidente do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Rafael Rotta, divulgou a 13ª edição do Feirão do Imposto, com objetivo de conscientizar sobre o impacto dos impostos no preço final dos produtos. No próximo sábado (25), como forma de mobilização, estabelecimentos vão vender produtos sem a cobrança de tributos.

De acordo com Rafael Rotta, “A campanha reforça que Menos é Mais, evidenciando como menos impostos dentro de um sistema tributário mais eficiente gera benefícios”, disse Rafael Rotta. Ele reforçou que, de janeiro a maio, o brasileiro trabalha para pagar impostos. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), a alta carga tributária consome mais de 40% de tudo que é produzido no Brasil. “68,76% do valor do Smartphone Importado, por exemplo, é imposto”, pontua.

Ainda conforme Rotta, “É função do imposto devolver o que foi recolhido em benefícios, como segurança, saúde e educação. Esperamos a realização de investimentos, mas não há retorno esperado, temos vários problemas a serem resolvidos”, destaca.

Durante a palavra, o presidente do Conselho de Jovens Empresários da Associação convidou a população a participar dessa campanha, comprando dos estabelecimentos cadastrados ou verificando como os impostos impactam no seu dia a dia. A ação ocorre em razão do Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, comemorado em 25 de maio.

Para o vereador Vinicius Siqueira, autor do convite para Rafael Rotta falar na Tribuna, enfatizou que o País clama por mais liberalismo econômico. Defendemos isso e esse liberalismo passa por uma carga tributária menor. Felizmente, a Câmara dos Deputados está discutindo isso. Espero que leve essa discussão para a frente por um país melhor e mais sustentável”, conclui.

Serviço – Quem quiser saber mais sobre o Feirão do Imposto pode acessar o site da Associação Comercial: https://bit.ly/2HyKqsc