Moradores do antigo clube Samambaia buscam ajuda dos parlamentares

Flavia Andrade/Capital News Edna Maria falou em nome dos moradores da região do antigo Clube Samambaia

Moradores da ocupação do antigo Clube Samambaia, na região do Los Angeles, em Campo Grande, participaram da sessão ordinária desta terça-feira (26), buscando apoio dos vereadores, pois as 470 famílias terão de desocupar a área. Trata-se de terreno particular e decisão judicial concedeu reintegração de posse.

Utilizando a Tribuna, Edna Maria Cândido representou os moradores, a convite da vereadora Enfermeira Cida Amaral. Edna Maria demonstrou sua indignação, além do temor de várias mulheres e crianças que podem ficar sem moradia nos próximos dias. “Temos necessidade urgente. Não temos uma ou duas semanas. Precisamos sair daqui com respostas. Se máquinas chegarem vamos estar firmes, resistir até ultimo tijolo”, afirma.

A Casa de Leis já promoveu Audiência Pública debatendo o assunto e vereadores também participaram de reuniões para buscar soluções.

Parlamentares lembraram que as soluções não são simples, considerando a existência de uma determinação judicial. Mesmo assim, comprometeram-se a buscar providências.

O líder do prefeito na Casa, vereador Chiquinho Telles destacou que 3 mil apartamentos serão entregues neste ano pela prefeitura em parceria formada com o Governo do Estado, mas ponderou que existem 40 mil inscritos a espera de casa popular. Segundo Chiquinho Telles, “O prefeito pode até desapropriar, mas isso não dá garantia de quem está lá permanecer, pois tem que obedecer a fila. Isso quem está dizendo é MPE. Tem que dizer a verdade para as pessoas. Não podemos vender facilidade”, disse.

Para a vereadora Enfermeira Cida parabenizou Edna pela coragem. “Nós do Legislativo vamos lutar no que nos compete e o que depender de nós, vamos juntar forças”, afirmou.

Entre as reivindicações a queixa em relação à Energisa, pois os moradores receberam recentemente os relógios, mas agora estão recebendo cobranças consideradas abusivas.

Conforme Edna, algumas contas chegaram a R$ 1 mil, incoerente com os gastos dos moradores. Ainda, eles são cobrados pela Cosip, contribuição de iluminação pública, mas o benefício não existe no local. “Não temos iluminação pública. na conta de luz estão cobrando R$ 40 de algo que não temos. Precisamos de respostas”, afirmou.

A casa de leis já promoveu reuniões e audiência pública para debater as contas altas cobradas pela Energisa a moradores de todo Estado.

Para o vereador Betinho, "Sabemos que há cobranças abusivas, precisamos que Energisa dê devidas respostas. Conte com nosso apoio”, enfatizou parlamentar.

Edna continuará na luta por seus direitos, reforçando informações sobre o projeto para criação do Campo Nobre 2, para abrigar os moradores do Samambaia, bem como a proposta de permuta de área.